Ausblick: Stewart Information Services gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Stewart Information Services präsentiert in der am 22.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Die Prognosen von 4 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,63 USD. Dies würde einem Zuwachs von 44,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Stewart Information Services 1,13 USD je Aktie vermeldete.

In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 838,1 Millionen USD aus – eine Steigerung von 16,05 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Stewart Information Services einen Umsatz von 722,2 Millionen USD eingefahren.

Die Schätzungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,89 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 4,05 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 3 Analysten von durchschnittlich 3,43 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 2,92 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at