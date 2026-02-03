Ausblick: Stewart Information Services präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Stewart Information Services lässt sich am 04.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Stewart Information Services die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognosen von 4 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,37 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Stewart Information Services noch ein Gewinn pro Aktie von 0,800 USD in den Büchern gestanden.

3 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 15,72 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 665,9 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 770,6 Millionen USD aus.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 4 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 4,60 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 2,61 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 2,88 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 2,49 Milliarden USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at