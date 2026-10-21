Ausblick: Stewart Information Services präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Stewart Information Services öffnet am 21.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Prognosen von 4 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,50 USD je Aktie gegenüber 1,55 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz gehen 3 Analysten von einem Zuwachs von 13,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 903,7 Millionen USD gegenüber 796,9 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 5,15 USD, gegenüber 4,05 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 3,45 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,92 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at