Stifel Financial CorpShs Aktie

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WKN: 873773 / ISIN: US8606301021

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21.07.2026 07:01:06

Ausblick: Stifel Financial legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Stifel Financial veröffentlicht am 22.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

7 Analysten schätzen, dass Stifel Financial für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,33 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,890 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten ein Minus von 4,70 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1,42 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,49 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 6,29 USD im Vergleich zu 3,91 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 6,03 Milliarden USD, gegenüber 6,35 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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