Ausblick: Stifel Financial stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Stifel Financial wird am 28.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

7 Analysten schätzen, dass Stifel Financial für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,51 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2,09 USD je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz gehen 6 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1,51 Milliarden USD aus – eine Minderung von 4,97 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Stifel Financial einen Umsatz von 1,59 Milliarden USD eingefahren.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 7 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 7,30 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 6,25 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich auf 5,46 Milliarden USD, gegenüber 5,95 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at