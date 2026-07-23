Ausblick: Stillfront Group Registered gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Stillfront Group Registered veröffentlicht am 24.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,350 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,150 SEK je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Stillfront Group Registered in dem im Juni abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 9,10 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 1,31 Milliarden SEK im Vergleich zu 1,44 Milliarden SEK im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,25 SEK, gegenüber -4,750 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 5,22 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 5,71 Milliarden SEK erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at