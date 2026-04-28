Ausblick: Stillfront Group Registered präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Stillfront Group Registered präsentiert am 29.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Stillfront Group Registered im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,140 SEK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,050 SEK je Aktie gewesen.

4 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 16,68 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,55 Milliarden SEK. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,29 Milliarden SEK aus.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,21 SEK, wohingegen im Vorjahr noch -4,750 SEK vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 5,22 Milliarden SEK erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 5,71 Milliarden SEK waren.

Redaktion finanzen.at