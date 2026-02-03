Stillfront Group AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A2QLG7 / ISIN: SE0015346135
|
03.02.2026 07:01:06
Ausblick: Stillfront Group Registered verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Stillfront Group Registered wird am 04.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.
2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,149 SEK aus. Im letzten Jahr hatte Stillfront Group Registered einen Verlust von -14,190 SEK je Aktie eingefahren.
4 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 1,37 Milliarden SEK gegenüber 1,66 Milliarden SEK im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 17,68 Prozent.
Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 6 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,13 SEK im Vergleich zu -14,400 SEK im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 5,74 Milliarden SEK, gegenüber 6,74 Milliarden SEK im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Stillfront Group AB Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: Stillfront Group Registered verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
20.01.26
|Erste Schätzungen: Stillfront Group Registered veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
22.10.25
|Ausblick: Stillfront Group Registered legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
08.10.25
|Erste Schätzungen: Stillfront Group Registered präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Stillfront Group AB Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Stillfront Group AB Registered Shs
|0,46
|-4,86%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX im Plus -- DAX auf Richtungssuche -- Wall Street uneins -- Asiens Börsen schließen höher
Der heimische Markt präsentiert sich mit Zuschlägen. Der deutsche Leitindex fällt ins Minus zurück. Die US-Börsen zeigen sich mit unterschiedlichen Vorzeichen. Am Dienstag schließen die Börsen in Fernost mit Gewinnen.