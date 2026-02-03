Ausblick: Stillfront Group Registered verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Stillfront Group Registered wird am 04.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,149 SEK aus. Im letzten Jahr hatte Stillfront Group Registered einen Verlust von -14,190 SEK je Aktie eingefahren.

4 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 1,37 Milliarden SEK gegenüber 1,66 Milliarden SEK im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 17,68 Prozent.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 6 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,13 SEK im Vergleich zu -14,400 SEK im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 5,74 Milliarden SEK, gegenüber 6,74 Milliarden SEK im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at