Ausblick: Stingray Group legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Stingray Group öffnet am 11.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,306 CAD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 240,0 Prozent erhöht. Damals waren 0,090 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz gehen 6 Analysten von einem Zuwachs von 15,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 107,8 Millionen CAD gegenüber 93,6 Millionen CAD im Vorjahrszeitraum.

Der Ausblick von 6 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,36 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,530 CAD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 6 Analysten auf durchschnittlich 428,5 Millionen CAD, nachdem im Vorjahr 386,9 Millionen CAD in den Büchern standen.

