Stingray Group Aktie
WKN DE: A2PASS / ISIN: CA86084H1001
|
09.02.2026 07:01:06
Ausblick: Stingray Group vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Stingray Group wird am 10.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,374 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Stingray Group ein EPS von 0,230 CAD je Aktie vermeldet.
Den Umsatz betreffend erwarten 6 Analysten einen Zuwachs von 12,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 121,5 Millionen CAD gegenüber 108,2 Millionen CAD im Vorjahrszeitraum.
Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,39 CAD im Vergleich zu 0,530 CAD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 473,2 Millionen CAD, gegenüber 386,9 Millionen CAD im vorigen Jahr.
