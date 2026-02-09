Ausblick: Stingray Group vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Stingray Group wird am 10.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,374 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Stingray Group ein EPS von 0,230 CAD je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend erwarten 6 Analysten einen Zuwachs von 12,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 121,5 Millionen CAD gegenüber 108,2 Millionen CAD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,39 CAD im Vergleich zu 0,530 CAD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 473,2 Millionen CAD, gegenüber 386,9 Millionen CAD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at