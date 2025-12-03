Stitch Fi a Aktie
WKN DE: A2H52J / ISIN: US8608971078
|
03.12.2025 07:01:06
Ausblick: Stitch Fix A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Stitch Fix A wird am 04.12.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,050 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Stitch Fix A ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,050 USD in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz gehen 4 Analysten von einem Zuwachs von 5,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 335,8 Millionen USD gegenüber 318,8 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,218 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -0,220 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 5 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1,30 Milliarden USD, gegenüber 1,27 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
