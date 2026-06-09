Ausblick: Stitch Fix A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Stitch Fix A äußert sich am 10.06.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.04.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,060 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,060 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 5 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 2,61 Prozent auf 333,5 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 325,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,185 USD, wohingegen im Vorjahr noch -0,220 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,34 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 1,27 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at