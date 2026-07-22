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WKN: 897710 / ISIN: US8610121027

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22.07.2026 07:01:06

Ausblick: STMicroelectronics mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

STMicroelectronics präsentiert am 23.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Im Schnitt gehen 15 Analysten von einem Gewinn von 0,264 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,110 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite soll STMicroelectronics 17 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 3,46 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 23,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte STMicroelectronics 2,80 Milliarden USD umsetzen können.

Die Schätzungen von 24 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,30 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,190 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 23 Analysten von durchschnittlich 14,34 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 11,84 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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