Ausblick: STMicroelectronics stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

STMicroelectronics wird am 29.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 16 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,385 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte STMicroelectronics 0,260 USD je Aktie eingenommen.

Die Schätzungen von 17 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 3,72 Milliarden USD – ein Plus von 17,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem STMicroelectronics 3,17 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Für das Fiskaljahr erwarten 24 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,35 USD im Vergleich zu 0,190 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 23 Analysten durchschnittlich bei 14,42 Milliarden USD, gegenüber 11,84 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at