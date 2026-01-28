Ausblick: STMicroelectronics zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

STMicroelectronics stellt am 29.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

15 Analysten schätzen im Schnitt, dass STMicroelectronics im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,276 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,370 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 17 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 0,45 Prozent auf 3,28 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte STMicroelectronics noch 3,30 Milliarden USD umgesetzt.

26 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,655 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 1,66 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 25 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 11,75 Milliarden USD, gegenüber 13,25 Milliarden USD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at