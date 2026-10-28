STMicroelectronics Aktie
WKN: 893438 / ISIN: NL0000226223
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28.10.2026 07:01:06
Ausblick: STMicroelectronics zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
STMicroelectronics veröffentlicht am 29.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
16 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,339 EUR. Das entspräche einem Zuwachs von 54,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,220 EUR erwirtschaftet wurden.
17 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 20,31 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,73 Milliarden EUR. Dementsprechend gehen die Experten bei STMicroelectronics für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 3,28 Milliarden EUR aus.
24 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,19 EUR je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,170 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 23 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 12,68 Milliarden EUR, gegenüber 10,46 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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