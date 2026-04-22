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22.04.2026 07:01:06

Ausblick: STMicroelectronics zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

STMicroelectronics lässt sich am 23.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird STMicroelectronics die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognosen von 16 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,174 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei STMicroelectronics noch ein Gewinn pro Aktie von 0,060 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 17 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 20,97 Prozent auf 3,05 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,52 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 26 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,20 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,190 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 25 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 13,35 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 11,84 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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