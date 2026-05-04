Ausblick: Stockwik Forvaltning Registered vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Stockwik Forvaltning Registered wird am 05.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 0,000 SEK. Im Vorjahresquartal waren 0,210 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 219,0 Millionen SEK aus – das entspräche einem Plus von 9,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 200,1 Millionen SEK in den Büchern standen.

Die Erwartung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr geht von einem Gewinn von 2,60 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -1,760 SEK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 985,0 Millionen SEK, gegenüber 906,3 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at