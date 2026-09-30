Stolt-Nielsen Aktie
WKN DE: A1C609 / ISIN: BMG850801025
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30.09.2026 07:01:06
Ausblick: Stolt-Nielsen legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Stolt-Nielsen lässt sich am 01.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Stolt-Nielsen die Bilanz zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,19 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 12,16 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Umsatzschätzungen von 4 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 760,0 Millionen USD, was einem Umsatz von 7,09 Milliarden NOK im Vorjahresviertel gegenübersteht.
Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,88 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 68,86 NOK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 7 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 2,96 Milliarden USD, gegenüber 29,02 Milliarden NOK im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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