Ausblick: Stolt-Nielsen präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Stolt-Nielsen wird am 09.07.2026 die Bücher zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 7 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,893 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 14,81 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 7 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 722,1 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 7,49 Milliarden NOK erzielt wurde.

8 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,15 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 68,86 NOK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 2,86 Milliarden USD, gegenüber 29,02 Milliarden NOK im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at