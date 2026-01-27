Ausblick: Stolt-Nielsen stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Stolt-Nielsen lässt sich am 28.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Stolt-Nielsen die Bilanz zum am 30.11.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognosen von 6 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,03 USD je Aktie gegenüber 18,52 NOK je Aktie im Vorjahresquartal.

Basierend auf den Einschätzungen von 6 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 690,9 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 7,68 Milliarden NOK im Vorjahresquartal.

Die Erwartungen von 7 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 5,02 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 78,97 NOK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 8 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 2,78 Milliarden USD, gegenüber 30,93 Milliarden NOK im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at