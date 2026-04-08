Stolt-Nielsen Aktie
WKN DE: A1C609 / ISIN: BMG850801025
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08.04.2026 07:01:06
Ausblick: Stolt-Nielsen stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Stolt-Nielsen äußert sich am 09.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 28.02.2026 abgelaufenen Quartals.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 7 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,943 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Stolt-Nielsen 31,83 NOK je Aktie erwirtschaftet.
Laut einer Schätzung von 7 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 682,9 Millionen USD betragen, verglichen mit 7,60 Milliarden NOK im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 8 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,69 USD, gegenüber 68,86 NOK je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt 2,74 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 29,02 Milliarden NOK generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
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