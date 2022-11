Ausblick: StoneCastle Financial stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

StoneCastle Financial stellt am 09.11.2022 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 0,460 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,400 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll StoneCastle Financial in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,69 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 5,3 Millionen USD im Vergleich zu 4,4 Millionen USD im Vorjahresquartal.

1 Analyst gibt in Bezug auf das laufende Fiskaljahr eine Schätzung von einem Gewinn von 1,78 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 1,62 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr von 20,5 Millionen USD, gegenüber 17,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at