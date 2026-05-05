Ausblick: StoneX Group legt Quartalsergebnis vor

StoneX Group wird am 06.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,49 USD gegenüber 0,940 USD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 96,30 Prozent auf 1,37 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 36,89 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 5,76 USD aus. Im Vorjahr waren 3,93 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten im Durchschnitt 5,33 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 132,39 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at