StoneX Group Aktie
WKN DE: A2P8CE / ISIN: US8618961085
|
05.05.2026 07:01:06
Ausblick: StoneX Group legt Quartalsergebnis vor
StoneX Group wird am 06.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.
2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,49 USD gegenüber 0,940 USD im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 96,30 Prozent auf 1,37 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 36,89 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 5,76 USD aus. Im Vorjahr waren 3,93 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten im Durchschnitt 5,33 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 132,39 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu StoneX Group Inc Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: StoneX Group legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
03.02.26
|Ausblick: StoneX Group präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
23.11.25
|Ausblick: StoneX Group stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu StoneX Group Inc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|StoneX Group Inc Registered Shs
|105,88
|0,66%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWeiter keine Lösung des Nahost-Konflikts im Blick: ATX-Anleger dürften Vorsicht walten lassen -- DAX tiefer erwartet -- Handel in Hongkong mit Verlusten - Feiertag in China und Japan
Mit Vorsicht dürfte der heimische Aktienmarkt den Dienstagshandel begrüßen. Der deutsche Aktienmarkt wird schwächer erwartet. Am Dienstag dominieren in Fernost die Bären.