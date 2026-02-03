Ausblick: StoneX Group präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

StoneX Group präsentiert in der am 04.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,87 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte StoneX Group noch 1,69 USD je Aktie eingenommen.

1 Analyst erwartet beim Umsatz einen Abschlag von 95,55 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 27,94 Milliarden USD. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 1,24 Milliarden USD aus.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 2 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 7,39 USD je Aktie, gegenüber 5,89 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 2 Analysten durchschnittlich bei 4,82 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 132,39 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at