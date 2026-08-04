Ausblick: StoneX Group zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

StoneX Group wird am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,857 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 58,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,540 USD erwirtschaftet wurden.

2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 96,21 Prozent auf 1,32 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 34,83 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 4,15 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,62 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 2 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 5,63 Milliarden USD, gegenüber 132,39 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at