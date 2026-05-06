Ausblick: Stora Enso gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Stora Enso wird am 07.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Im Schnitt gehen 13 Analysten von einem Gewinn von 1,08 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,61 SEK je Aktie erzielt worden.

13 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 6,09 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 26,53 Milliarden SEK. Dementsprechend gehen die Experten bei Stora Enso für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 24,92 Milliarden SEK aus.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 16 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 6,04 SEK, gegenüber 9,75 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 15 Analysten durchschnittlich auf 102,13 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 103,23 Milliarden SEK erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at