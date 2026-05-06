Ausblick: Stora Enso mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Stora Enso wird am 07.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

13 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,100 EUR. Das entspräche einer Verringerung von 28,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,140 EUR erwirtschaftet wurden.

Stora Enso soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,31 Milliarden EUR abgeschlossen haben – davon gehen 13 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 2,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,36 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 17 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,566 EUR, wohingegen im Vorjahr noch 0,880 EUR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 16 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 9,44 Milliarden EUR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 9,33 Milliarden EUR waren.

Redaktion finanzen.at