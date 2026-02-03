Stora Enso Aktie

Stora Enso für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 919961 / ISIN: FI0009007611

03.02.2026 07:01:06

Ausblick: Stora Enso öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Stora Enso wird am 04.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 11 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,589 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Stora Enso noch ein Verlust pro Aktie von -4,960 SEK in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 13 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 9,03 Prozent auf 24,29 Milliarden SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 26,70 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

17 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,55 SEK je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren -1,970 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 17 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 100,74 Milliarden SEK, gegenüber 103,49 Milliarden SEK im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

