Ausblick: Stora Enso öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Stora Enso wird am 07.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 13 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,100 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,140 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 13 Analysten ein Minus von 2,41 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 2,31 Milliarden EUR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 2,36 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 16 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,558 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,880 EUR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 15 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 9,44 Milliarden EUR, gegenüber 9,33 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at