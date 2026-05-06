Stora Enso Oy a Aktie

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WKN: 919959 / ISIN: FI0009007603

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06.05.2026 07:01:06

Ausblick: Stora Enso Oy A gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Stora Enso Oy A äußert sich am 07.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Prognosen von 13 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,08 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Stora Enso Oy A noch ein Gewinn pro Aktie von 1,61 SEK in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Stora Enso Oy A in dem im März abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 6,09 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 13 Analysten durchschnittlich bei 24,92 Milliarden SEK im Vergleich zu 26,53 Milliarden SEK im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 16 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,04 SEK, während im vorherigen Jahr noch 9,75 SEK erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 102,13 Milliarden SEK umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 103,23 Milliarden SEK waren.

Redaktion finanzen.at

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