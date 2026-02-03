Stora Enso Oy a Aktie
Ausblick: Stora Enso Oy A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Stora Enso Oy A lädt am 04.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
11 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,589 SEK aus. Im letzten Jahr hatte Stora Enso Oy A einen Verlust von -4,960 SEK je Aktie eingefahren.
Das vergangene Quartal soll Stora Enso Oy A mit einem Umsatz von insgesamt 24,29 Milliarden SEK abgeschlossen haben – das erwarten 13 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 26,70 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren, um 9,03 Prozent verringert.
17 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 4,55 SEK je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren -1,970 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 17 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 100,74 Milliarden SEK, gegenüber 103,49 Milliarden SEK im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.
