Ausblick: Stora Enso Oy A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Stora Enso Oy A stellt am 23.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

14 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,50 SEK gegenüber 0,330 SEK im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite soll Stora Enso Oy A 14 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 26,57 Milliarden SEK verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 0,05 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Stora Enso Oy A 26,58 Milliarden SEK umsetzen können.

Die Erwartungen von 17 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 6,04 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 9,75 SEK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 16 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 104,53 Milliarden SEK, gegenüber 103,23 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at