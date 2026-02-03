Ausblick: Stora Enso präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Stora Enso wird am 04.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

12 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,060 EUR aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,430 EUR erwirtschaftet worden.

14 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 2,27 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 2,32 Milliarden EUR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2,27 Milliarden EUR aus.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 18 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,425 EUR, gegenüber -0,170 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 18 Analysten durchschnittlich auf 9,37 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 9,05 Milliarden EUR erwirtschaftet wurden.

