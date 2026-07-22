Ausblick: Stora Enso präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Stora Enso wird am 23.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

Im Durchschnitt erwarten 14 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,137 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,030 EUR je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 14 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 2,42 Milliarden EUR – ein Minus von 0,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Stora Enso 2,43 Milliarden EUR erwirtschaften konnte.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 17 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,550 EUR je Aktie, gegenüber 0,880 EUR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 16 Analysten durchschnittlich bei 9,52 Milliarden EUR. Im Vorjahr waren 9,33 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at