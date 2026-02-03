Ausblick: Stora Enso stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Stora Enso öffnet am 04.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

Die Prognosen von 11 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,055 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Stora Enso noch ein Verlust pro Aktie von -0,430 EUR in den Büchern gestanden.

Stora Enso soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,27 Milliarden EUR abgeschlossen haben – davon gehen 13 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 2,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,32 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 17 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,424 EUR im Vergleich zu -0,170 EUR im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 17 Analysten durchschnittlich bei 9,37 Milliarden EUR, gegenüber 9,05 Milliarden EUR im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at