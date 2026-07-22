Ausblick: Stora Enso stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Stora Enso wird am 23.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

Die Schätzungen von 14 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,50 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Stora Enso ein EPS von 0,330 SEK je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 14 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 0,05 Prozent auf 26,57 Milliarden SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 26,58 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 17 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 6,04 SEK aus. Im Vorjahr waren 9,75 SEK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 16 Analysten im Durchschnitt 104,53 Milliarden SEK, nachdem im Vorjahr 103,23 Milliarden SEK in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at