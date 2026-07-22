Stora Enso Aktie

Stora Enso für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 578498 / ISIN: US86210M1062

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22.07.2026 07:01:06

Ausblick: Stora Enso stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Stora Enso wird am 23.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

14 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,157 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,030 USD erwirtschaftet worden.

14 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 2,79 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 1,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,75 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 17 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,632 USD je Aktie, gegenüber 0,990 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 16 Analysten durchschnittlich bei 10,95 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 10,53 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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