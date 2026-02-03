Stora Enso Aktie
Ausblick: Stora Enso stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Stora Enso wird am 04.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Die Schätzungen von 11 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,065 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Stora Enso -0,460 USD je Aktie verloren.
13 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 7,26 Prozent auf 2,66 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,48 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 17 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,497 USD je Aktie, gegenüber -0,190 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 17 Analysten durchschnittlich bei 10,98 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 9,79 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
