Stora Enso Aktie
WKN: 578498 / ISIN: US86210M1062
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06.05.2026 07:01:06
Ausblick: Stora Enso stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Stora Enso äußert sich am 07.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
13 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,117 USD aus. Im letzten Jahr hatte Stora Enso einen Gewinn von 0,150 USD je Aktie eingefahren.
Die Schätzungen von 13 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 2,69 Milliarden USD – ein Plus von 8,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Stora Enso 2,49 Milliarden USD erwirtschaften konnte.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 16 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,650 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,990 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 15 Analysten durchschnittlich auf 11,01 Milliarden USD, gegenüber 10,53 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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