Stora Enso Aktie
WKN: 871004 / ISIN: FI0009005961
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29.10.2026 07:01:06
Ausblick: Stora Enso verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Stora Enso wird am 30.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
14 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,108 EUR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 56,80 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,250 EUR je Aktie erzielt worden waren.
Die Schätzungen von 14 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 2,36 Milliarden EUR – ein Plus von 3,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Stora Enso 2,28 Milliarden EUR erwirtschaften konnte.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 15 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,516 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,880 EUR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 17 Analysten im Schnitt von insgesamt 9,47 Milliarden EUR aus im Gegensatz zu 9,33 Milliarden EUR Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
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