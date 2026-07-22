Ausblick: Stora Enso zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Stora Enso äußert sich am 23.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 14 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,137 EUR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Stora Enso 0,030 EUR je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz gehen 14 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 2,42 Milliarden EUR aus – eine Minderung von 0,18 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Stora Enso einen Umsatz von 2,43 Milliarden EUR eingefahren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 18 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,553 EUR, gegenüber 0,880 EUR je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 17 Analysten im Durchschnitt 9,52 Milliarden EUR, nachdem im Vorjahr 9,33 Milliarden EUR generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at