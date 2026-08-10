Storskogen Group AB Registered b Aktie
WKN DE: A3C4JU / ISIN: SE0016797732
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10.08.2026 07:01:06
Ausblick: Storskogen Group Registered B legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Storskogen Group Registered B veröffentlicht am 11.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,260 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,130 SEK je Aktie vermeldet.
Die Schätzungen von 3 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 8,76 Milliarden SEK aus – das entspräche einem Plus von 3,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,45 Milliarden SEK in den Büchern standen.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,993 SEK, wohingegen im Vorjahr noch 0,630 SEK vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 34,13 Milliarden SEK erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 33,10 Milliarden SEK waren.
Redaktion finanzen.at
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