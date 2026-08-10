Ausblick: Storskogen Group Registered B legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Storskogen Group Registered B veröffentlicht am 11.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,260 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,130 SEK je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 8,76 Milliarden SEK aus – das entspräche einem Plus von 3,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,45 Milliarden SEK in den Büchern standen.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,993 SEK, wohingegen im Vorjahr noch 0,630 SEK vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 34,13 Milliarden SEK erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 33,10 Milliarden SEK waren.

Redaktion finanzen.at