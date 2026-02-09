Storskogen Group AB Registered b Aktie
WKN DE: A3C4JU / ISIN: SE0016797732
|
09.02.2026 07:01:06
Ausblick: Storskogen Group Registered B stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Storskogen Group Registered B stellt am 10.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,450 SEK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Storskogen Group Registered B 0,190 SEK je Aktie erwirtschaftet.
4 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 8,64 Milliarden SEK – das würde einem Zuwachs von 0,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 8,59 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.
Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 5 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,968 SEK je Aktie, gegenüber -0,030 SEK je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 5 Analysten durchschnittlich bei 32,98 Milliarden SEK. Im Fiskaljahr zuvor waren 34,18 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Storskogen Group AB Registered Shs -B-
|
07:01
|Ausblick: Storskogen Group Registered B stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
26.01.26
|Erste Schätzungen: Storskogen Group Registered B legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
04.11.25
|Ausblick: Storskogen Group Registered B zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
21.10.25
|Erste Schätzungen: Storskogen Group Registered B gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
11.08.25
|Ausblick: Storskogen Group Registered B veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Storskogen Group AB Registered Shs -B-
Aktien in diesem Artikel
|Storskogen Group AB Registered Shs -B-
|1,04
|1,31%