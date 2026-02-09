Storskogen Group AB Registered b Aktie

WKN DE: A3C4JU / ISIN: SE0016797732

Ausblick: Storskogen Group Registered B stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Storskogen Group Registered B stellt am 10.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,450 SEK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Storskogen Group Registered B 0,190 SEK je Aktie erwirtschaftet.

4 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 8,64 Milliarden SEK – das würde einem Zuwachs von 0,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 8,59 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 5 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,968 SEK je Aktie, gegenüber -0,030 SEK je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 5 Analysten durchschnittlich bei 32,98 Milliarden SEK. Im Fiskaljahr zuvor waren 34,18 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

