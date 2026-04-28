Storskogen Group AB Registered b Aktie
WKN DE: A3C4JU / ISIN: SE0016797732
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28.04.2026 07:01:06
Ausblick: Storskogen Group Registered B verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Storskogen Group Registered B öffnet am 29.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.
Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,160 SEK je Aktie gegenüber 0,120 SEK je Aktie im Vorjahresquartal.
4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 7,97 Milliarden SEK – das wäre ein Zuwachs von 0,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,94 Milliarden SEK umgesetzt worden waren.
4 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,10 SEK je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,630 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 33,91 Milliarden SEK, gegenüber 33,10 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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