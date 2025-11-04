Ausblick: Storskogen Group Registered B zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Storskogen Group Registered B wird am 05.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,175 SEK gegenüber 0,130 SEK im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Storskogen Group Registered B in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,76 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 7,69 Milliarden SEK im Vergleich zu 7,99 Milliarden SEK im Vorjahresquartal.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 5 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,876 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -0,030 SEK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt von insgesamt 32,58 Milliarden SEK aus im Gegensatz zu 34,18 Milliarden SEK Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at