Storytel AB Aktie
WKN DE: A14ZN9 / ISIN: SE0007439443
|
10.02.2026 07:01:06
Ausblick: Storytel (B) legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Storytel (B) wird am 11.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Die Prognosen von 3 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,38 SEK. Dies würde einer Verringerung von 24,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Storytel (B) 1,83 SEK je Aktie vermeldete.
Storytel (B) soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,07 Milliarden SEK abgeschlossen haben – davon gehen 6 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,03 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.
Für das beendete Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,09 SEK, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 2,55 SEK vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 4,00 Milliarden SEK erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 3,80 Milliarden SEK waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Storytel AB (B)
|
10.02.26
|Ausblick: Storytel (B) legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
27.01.26
|Erste Schätzungen: Storytel (B) gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
27.10.25
|Ausblick: Storytel (B) veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
13.10.25
|Erste Schätzungen: Storytel (B) informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Storytel AB (B)
Aktien in diesem Artikel
|Storytel AB (B)
|7,96
|-1,49%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerVor US-Arbeitsmarktbericht: ATX fester -- DAX etwas leichter -- Asiens Börsen schließen stärker - Tokio im Feiertag
Der heimische Aktienmarkt notiert am Mittwoch im Plus. Der deutsche Leitindex tendiert zu kleinen Verlusten. Die wichtigsten asiatischen Indizes notierten am Mittwoch in Grün.