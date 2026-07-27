Storytel AB Aktie
WKN DE: A14ZN9 / ISIN: SE0007439443
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27.07.2026 07:01:06
Ausblick: Storytel (B) stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Storytel (B) veröffentlicht am 28.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 4 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,03 SEK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Storytel (B) 0,550 SEK je Aktie erwirtschaftet.
6 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 1,02 Milliarden SEK – das würde einem Zuwachs von 6,53 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 958,2 Millionen SEK erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 6,09 SEK im Vergleich zu 6,26 SEK im Vorjahr. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 4,32 Milliarden SEK, gegenüber 4,02 Milliarden SEK im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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