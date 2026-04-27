Ausblick: Storytel (B) verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Storytel (B) lässt sich am 28.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Storytel (B) die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,767 SEK aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,200 SEK erwirtschaftet worden.

Storytel (B) soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,01 Milliarden SEK abgeschlossen haben – davon gehen 6 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 952,9 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.

Die Schätzungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,72 SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 6,26 SEK einfahren können. Beim Umsatz gehen 6 Analysten von durchschnittlich 4,34 Milliarden SEK aus, nachdem im Vorjahr 4,02 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at