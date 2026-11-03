Stove Kraft Aktie
WKN DE: A2QNKT / ISIN: INE00IN01015
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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Stove Kraft gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Stove Kraft veröffentlicht am 04.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 8,25 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 6,46 INR je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Plus von 16,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 5,52 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,74 Milliarden INR umgesetzt.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 25,56 INR aus, während im Vorjahreszeitraum 12,69 INR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 19,03 Milliarden INR in den Büchern stehen werden, gegenüber 16,06 Milliarden INR im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
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